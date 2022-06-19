AKP'li vekiller 'Telefonlar susmuyor' diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya iletmiş
Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, AKP milletvekillerinin Kızılcahamam kampında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya hastanelerdeki randevu sıkıntılarını ilettiğini yazdı.
AKP'li milletvekillerinin Kızılcahamam kampında bakanlara ilettiği hayat pahalılığı, dar gelirlinin ve üreticinin sorunları ilk sırada yer alırken bunları takip eden başka bir gündemin ise hastanelerdeki randevu sistemi olduğu belirtildi.
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan, AKP'li vekillerin kampta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya hastanelerdeki randevu sıkıntılarını ilettiğini yazdı.
Babacan yazısında, "Öğrendiğimize göre milletvekilleri, vatandaşların son dönemlerde hastanelerde randevu alamamaktan şikâyetçi olduğunu gündeme getirdi. Kamu hastanelerinden doktorların istifa ederek özel sektöre geçtiğini, bazı illerde uzman doktor açığı bulunduğunu, telefonlarının susmadığını anlattılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şikâyetleri dinledikten sonra, randevu sistemiyle ilgili değişiklik yapacaklarını ve bu sorunu çözeceklerini söyledi. Koca,' Bazı adımlar atıyoruz. Yasal düzenlemeleri yaptığımızda maddi açıdan durumları düzelecek. Kamudan gidenler tekrar devlete geri dönecek' dedi" ifadelerini kullandı.
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