Hükümet bütçeyi rantiyeye akıtacak

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonları (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Tablo şaşırtıcı değil” dedi. 2025’te 1 trilyon 822 milyar kaydedilen sosyal güvenlik harcamaları için 2026 bütçe teklifinde sadece yüzde 2.6 artış öngörüldüğünü hatırlatan Çerkezoğlu, “Artış 50 milyar TL civarında. Hükümet böylece sosyal güvenlik için hiçbir şey yapmayacağını ilan etmiş oldu. Buna karşılık faiz ödemeleri için ayrılan kaynak 690 milyar artarak yüzde 33.6 artışla 2.7 trilyona yükseliyor. Bütçeden rantiyeye kaynak çok, emekliye kaynak yok” diye tepki gösterdi.

DİSK/Dev Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, açlık sınırı altında kalan ücretlerin iktidar cephesinde lütuf gibi anlatıldığını belirterek çalışma bakanına şöyle seslendi: Bu ülkede ortalama kira ücretleri maaşların üzerinde, emekliler çalışıyor, insanlar parası kadar sağlıktan yararlanıyor, ucuz gıda peşinde maraton koşusuna girmişlerse; her 5 saatte 1 işçi katlediliyorsa sizin yatacak yeriniz yok!”

Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran da hükümetin “lafla peynir gemisi yürütmeye çalıştığını” söyleyerek “Sosyal devlet anlayışında önce yurttaş gelir ama burada bütçe, zenginliğine zenginlik katanlara var. Vatandaş sofrasından çalınan ekmeği ile açlık ve yoklukla sınanırken seçilenler ve atananlar şatafatla yaşıyor. Kaynakların adil dağılımıyla emeklinin de, emekçinin de onurunu koruyan bütçe istiyoruz” dedi.

Hükümetten istediğini alamayan emekçiler eylemlerle bir araya gelmeye hazırlanıyor. KESK’in “Geçinemiyoruz” mitingleri 22-29 Kasım arasında yapılacak.