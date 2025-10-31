Hükümet düğmeye bastı! Asgari ücretin altında maaş geliyor: 'Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntem'

Kamuda esnek çalışma modellerinin uygulanmasına yönelik düzenlemelerin yapılacağı 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda evden çalışma, hibrit çalışma ve kısmi süreli mesai gibi uygulamalar için mevzuat hazırlıklarının başlatılacağı belirtildi.

Haziran 2025 itibarıyla kamuda toplam 5 milyon 289 bin 449 kişi istihdam ediliyor. Bunların 3 milyon 474 bin 548'i kadrolu, 438 bin 618'i sözleşmeli, 1 milyon 225 bin 772'si ise işçi statüsünde bulunuyor.

GÜVENCESİZLİK KALICI HALE GETİRİLİYOR

Eski Eğitim-Sen'in Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, yapılacak düzenlemenin kafalarda soru işareti bırakan taraflarını ve risklerini Cumhuriyet'e anlattı. "Bu düzenleme hem kamu emekçilerini hem de nitelikli, sürekli, kapsayıcı kamu hizmeti açısından tüm toplumu ilgilendiriyor" diyen Aydoğan, aynı maddelerin 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Plan'da da yer aldığını hatırlattı.

Programda "yeni nesil istihdam modeli" olarak sunulan İşgücü Uyum Programı'nın (İUP) haftada 3 gün, 22,5 saat çalışma öngördüğünü belirten Aydoğan, "Kamusal emeklilik hakkını kapsamayan, sendika üyeliğini yasaklayan, asgari ücret altında çalışma koşulları anlamına geliyor" diye konuştu.

EMEKÇİLERE 'CEP HARÇLIĞI' ÖDENECEK

Aydoğan, İUP kapsamında çalışanların hukuki statüsünün belirsiz olduğuna "İşçi mi değil mi? Kamu çalışanı mı değil mi? Statü önemli çünkü hakları belirliyor. Haftada 3 gün ve 22,5 saat çalışacaklar, ancak ücret almayacaklar, 'cep harçlığı' ödenecek" ifadeleriyle dikkat çekti.

İUP kapsamında çalışanların yalnızca iş kazası, hastalık ve meslek hastalığı için Genel Sağlık Sigortası primlerinin yatırılacağını belirten Aydoğan, emeklilik, ölüm ve maluliyet sigorta kollarından yararlanamayacaklarını ifade etti.

SENDİKA HAKKI DA TARTIŞMALI

"Cep harçlığı" tanımlamasıyla ücret unsurunun ortadan kaldırıldığına dikkat çeken Aydoğan, "Ücret değil harçlık verdiğimiz için asgari ücretin altında çalıştırabiliriz, işçi sayılmadıkları için sendikaya üye olamazlar, haklardan, toplu sözleşmelerden yararlanamazlar diyorlar" şeklinde konuştu.

'ŞEYTANIN AKLINA GELMEYECEK BİR YÖNTEMİ KULLANIYORLAR'

Yargıtay'ın benzer bir program olan Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışanların işçi olduğuna karar verdiğini hatırlatan Aydoğan, "Bu yüzden İUP ile şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntemi kullanıyorlar" dedi.

Aydoğan, temizlik görevlilerinin İUP kapsamında istihdam edilmesinin okullarda temizlik sorununa yol açtığını hatırlatarak, "Tüm kamu kurumlarında yaygınlaştırılması amaçlanan bu çalışma biçimleri, sürekli, nitelikli, kapsayıcı kamu hizmetlerinin büyük oranda tasfiyesi anlamına gelecek" dedi.