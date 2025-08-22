Hükümet hakeme gitse bile konfederasyonlar üye göndermezse kurul toplanamıyor: Hakeme değil greve

Memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 zam oranlarına ilişkin müzakere süresinin uzlaşmaya varılamadan dolmasının ardından, gözler yetkili konfederasyon Memur-Sen’e ve hakem kurulu sürecine çevrildi. Memur-Sen’in tavrını ikircikli bulan Birleşik Kamu-İş ve masa dışında mücadele yürüten Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) hakeme değil greve gidilmesi çağrısı yaptı.

Yasa gereği sözleşmeyi konfederasyonlar da işveren tarafı yani hükümet de hakem kuruluna götürebiliyor. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın önceki akşam, “Hakeme ne bizim ne de kamu görevlilerinin zerre güvenci yok. Bizim için atılacak yeni bir adım kalmadı. İnisiyatif hükümette. Hâlâ üç gün var. Umutsuzluk umuda dönüşsün” dedi.

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek istediklerini belirterek “Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı sefalet dayatmasında ısrarcı. Açlıkla mücadele eden kitlenin taleplerinin dikkate alınmaması hayatın doğal akışına aykırı. Memur-Sen’in açıklaması kesinlik içermiyor, kesinlikle hakeme gitmemesini talep ediyoruz” dedi. Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi ise hakem kurulunun başkan dahil en az 8 kişiyle toplanabildiğini hatırlatarak “Hükümet hakeme gitse bile konfederasyonlar üye göndermezse kurul toplanamıyor. Meclis devreye girmeli. Memurların hakları kanunla düzenlenir. Böylece siyasi partiler, milletvekilleri, sendikalar müdahil olur” diye konuştu.

KESK EYLEM YAPACAK

KESK, “Hakeme değil, genel greve! Çözüm birleşik mücadele!” çağrısıyla mücadeleyi yükselteceklerini duyurdu. Eş genel başkan Ahmet Karagöz, “İkircikli tavırlar çözüm değil. Kamu emekçileri üretimden gelen güçlerini kullanarak sonuç alabilir. İşveren hakeme başvurunca heyete bildiren temsilciler geri çekilsin” dedi. KESK, kurulun toplanacağı gün Çalışma Bakanlığı önünde, saat 11.00’de çadır kuracak. Aynı gün bir saatlik iş yavaşlatma eylemi yapacak. Tüm iş yerlerinde “Sefalete teslim olmayacağız, birleşe birleşe Kazanacağız!” kokartları takılacak.