Hükümetten geri adım: Kredi kartlarından 750 TL'lik Savunma Sanayii Fonu payı alınmayacak

Savunma sanayii harcamaları için kredi kartlarından yıllık 750 lira katılım payı kesilmesi teklifine tepkiler devam ediyor. AKP Hükümeti, bu tepkileri dikkate alarak düzenlemeyi yeniden değerlendirdi. Yapılan inceleme sonucunda, limiti 100 bin TL'nin üzerindeki kredi kartlarından alınacak 750 TL'lik savunma payı maddesi yasa teklifinden çıkarıldı. AKP'den yapılan açıklamada, "Savunma Sanayi Fonu'na kredi kartından katkı payı alınmayacak" denildi.

GÜLER 'ERTELENDİ' DEMİŞTİ

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, “Teklifte yer alan unsurların daha detaylı incelenmesi sonucu itirazlar söz konusu oldu. Vatandaşlarımızın bazı itirazları oldu. Teklifimizi biraz daha detaylı bir incelemeye alacağız. Bütçemiz görüşüldükten sonra Plan Bütçe Komisyonumuzda gerek itiraz edilen hususlar, gerekse diğer kalemlerdeki miktarları tekrar değerlendirmek üzere şimdilik görüşmeleri tamamlamış olduk” ifadelerini kullandı.

YASA TEKLİFİNİN KAPSAMI

Teklifte, noter işlemlerinden taşınmaz satışlarında tapuda alınan bedel kadar, sıfır araçların tescil işlemlerinde 3 bin lira, ikinci el araç satış ve devirlerinde 1500 lira, diğer noterlik işlemlerinde ise işlem başına 75 lira katılım payı kesilmesi düzenleniyor. Ancak en tartışmalı madde, limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartı hamillerinden her bir kart için yıllık 750 lira katılım payı alınmasıydı. Uygulamanın 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girmesi planlanıyordu. Bu durum, kart kullanıcılarının bankaların müşteri hizmetlerini yoğun bir şekilde aramasına yol açtı.

Kredi kartı limitini 100 bin liranın altına düşürmek isteyenler arasında büyük bir talep oluştu. AKP, bu tepkileri göz önünde bulundurarak düzenlemeyi yeniden gözden geçireceğini duyurdu. AKP kaynakları, Türkiye'de toplam 126 milyon 450 bin kredi kartı bulunduğunu ve bunların 17,5 milyonunun limitinin 100 bin lira ve üzerinde olduğunu belirtti.