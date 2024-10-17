Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 60 ay yapılandırma fırsatı: 1 Kasım'da başlıyor

Yayınlanma: 17.10.2024 - 09:30

Güncelleme: 17.10.2024 - 09:45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aldığı ortak kararla, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına yapılandırma fırsatı sunulacak. 1 Kasım itibarıyla devreye girecek bu uygulama ile borçlarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlara yeni ödeme planları oluşturulacak.

KAMU BANKALARI ÖNCÜ OLDU, ÖZEL BANKALAR DA KATILIYOR

Sabah gazetesinin haberine göre, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yapılandırma işlemlerini başlatarak kamu bankaları arasında öncü rol üstlendi. Bu süreçte şimdiye kadar 1,5 milyar TL tutarında borç yeniden yapılandırıldı. İş Bankası ve Akbank gibi özel bankalar da süreçte yer alarak yapılandırma çalışmalarına dahil oldu.

BORÇLAR 60 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK

BDDK'nın aldığı kararla birlikte, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları 60 aya kadar taksitlendirilebilecek. Özellikle asgari ödeme tutarını karşılayamayan kart sahipleri, mevcut borçlarını bu süre içinde ödeyebilecek.

Merkez Bankası, kredi kartı borçları için azami faiz oranını yüzde 3,11 olan referans oranıyla sınırlayarak tüketicilere kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

YENİ FAİZ ORANLARI 24 EKİM’DE DUYURULACAK

Merkez Bankası, 24 Ekim’de açıklanacak faiz oranlarını borç büyüklüğüne göre belirleyecek. 1 Kasım’dan itibaren geçerli olacak oranlar, borcun miktarına göre değişiklik gösterecek. Mevcut referans oranı korunursa, 25 bin TL’nin altındaki borçlar için yüzde 3,50, 25 bin TL-150 bin TL arası borçlar için yüzde 4,25, 150 bin TL’nin üzerindeki borçlar için ise yüzde 4,75 oranında faiz uygulanacak.

BAŞVURU İÇİN 1 YIL SÜRE TANINACAK

Yapılandırma imkânından yararlanmak isteyenler, ihtiyaç kredisi borçları için 30 günü aşan gecikmelerde başvuru yapabilecek. Bu fırsat bir yıl süreyle geçerli olacak.

Kredi kartları için nakit çekim ve kullanımda en yüksek faiz oranı yüzde 5 olarak belirlendi.

YAPILANDIRMA KOŞULLARI NELER?

BDDK'ya göre, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler, borçlarını yapılandırdıklarında 60 aya kadar taksitlendirme yapabilecek. Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenlerin taksitleri, yapılandırılan borçların yarısı ödenene kadar artırılamayacak.