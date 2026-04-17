Hürmüz Boğazı açıldı: Petrol çakıldı, altın yükselişe geçti

Altın fiyatları ve borsalar, ABD ile İran arasında artan barış beklentileri sonrası yükselirken, petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Hürmüz Boğazı’na ilişkin gelişmeler piyasaların yönünü belirledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILDI

ABD ve İran arasında barış rüzgarlarının etkisiyle İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan’daki ateşkes kapsamında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açıldığını duyurdu. Açıklamaya göre ateşkes süresi boyunca tüm ticari gemilerin boğazdan geçişine izin verilecek.

Geçişlerin, İran Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından belirlenen koordineli güzergah üzerinden sağlanacağı bildirildi.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

Gelişmenin ardından altın fiyatlarında yükseliş görüldü. Ons altın 4 bin 846 dolara kadar çıkarak yaklaşık yüzde 1 değer kazandı. Gram altın ise 6 bin 986 TL seviyesine yükselerek yüzde 1’in üzerinde prim yaptı.

GÜMÜŞTE SERT YÜKSELİŞ

Gümüş fiyatları da güçlü bir artış kaydetti. Gümüş, yüzde 4’e yakın yükselişle 118 TL’ye çıktı. Ons gümüş fiyatı ise 81,4 dolar seviyesine ulaştı.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla birlikte petrol arzına yönelik endişelerin azalması fiyatları aşağı çekti. Brent petrol yüzde 8 düşüşle 87,2 dolara, WTI petrol ise yüzde 8,5 gerileyerek 82,3 dolara kadar indi.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞTE

Borsa İstanbul’da da yukarı yönlü hareket dikkat çekti. BİST 100 endeksi yüzde 1,5’in üzerinde yükselişle 14 bin 425 puana çıkarak rekor seviyelere yaklaştı.