Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Kuruoğlu: 'Enflasyon düşüyor masallarına artık karnımız tok'

Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, TÜİK tarafından paylaşılan aylık yüzde 2,06, yıllık ise 33,52 olarak açıklanan temmuz ayı enflasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kuruoğlu, açıklamasında ENAG'ın temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3,75, yıllık ise yüzde 65,15 olarak açıkladığını hatırlattı.

"Hür-Sen olarak endişelerimiz ortadadır. Bu endişelerimizi, memur ve emeklilerimizin büyük çoğunluğunun paylaştığını biliyorum. Tüm bu kaygılarımıza rağmen, sorumlu sendikacılık anlayışımız gereği; kim karar verirse versin, her türlü eylem ve etkinliğe destek vereceğiz" diyen Kuruoğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Meşhur sözdür, 'Hayaller Paris, gerçekler...' TÜİK’in enflasyon tespitini de, iktidarın enflasyon düşüyor masallarını da gayet güzel anlatan bir ifade. Gerçekler ise, kamu çalışanlarının yoksulluk sınırı, emeklilerin ise açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmesidir. Enflasyon düşüyor masallarına artık karnımız tok. İmzalanan işçi toplu sözleşmesine göre, işçilerimiz 2026’da yüzde 10 artı 6, toplamda yüzde 16 zam alacaklar. 'Şimdi sırada memurlar var' diye açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın kasdının ne olduğunu çok yakında daha iyi anlayacağız.

Tüm memurlarımızın en büyük endişesi, masada satılmaktır. Her ne kadar memurların büyük çoğunluğu iki sendikada yoğunlaşmış olsa da, bu sendikalara güvenleri kalmamıştır. 'Öyleyse neden üye oldular?' sorusunu duyar gibiyim. Tabii ki sebepleri biliyoruz, ancak konumuz bu değil! Her şeyin bir sonu olduğu gerçeğini de biliyoruz. Kimse süresiz aldatılamaz, korkutulamaz. 'Mücadele edenler her zaman kazanamaz, ancak kazananlar her zaman mücadele edenlerdir' sözü şiarımızdır."

"2026 İÇİN DURUM VAHİM"

Levent Kuruoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İşçiler, 2025 için idare eder bir kazanım elde etse de, 2026 için durum vahimdir. Endişemiz, memur ve emeklilerimizin 2026 için bu oranlara dahi ulaşamayacağıdır. Kaldı ki, talebimiz yüzde 10 artı 6’da değildir. Ancak iktidarın 'hedeflenen enflasyona göre zam' politikası ortadadır. Bu politikayı ortadan kaldıracak bir sendikal iradeyi gören beri gelsin.

ENAG enflasyonuna göre, temmuzda aldığımız yüzde 5 zamdan geriye sadece yüzde 1,25, TÜİK enflasyonuna göre ise yüzde 2,94 kalmıştır. İşçilere bile verilmeyen refah payının memurlara verileceğini düşünmüyorum. Gerçekte, refah payı sistemleşse, son 5 yıllık kayıplarımızı sürece yayarak giderecek tek yöntemdir."