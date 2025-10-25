Hyundai'den 'Trafikte Daha Çok Kadın' projesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında bugüne kadar 100'ü aşkın kadına güvenli sürüş eğitimi verilirken, hedef iki yılda 1000'den fazla kadın sürücüye veya sürücü adayına ulaşmak olarak belirlendi.

Kadınların trafikte daha aktif olmalarını teşvik etmeyi amaçlayan projede, ehliyeti olup çeşitli nedenlerle direksiyon başına geçemeyen kadınlara yönelik teorik ve pratik sürüş eğitimleri sunuluyor. Eğitimlerde güvenli sürüş tekniklerinin yanı sıra psikolojik destek ve özgüven kazanımı da sağlanıyor.

BASIN MENSUPLARINA ÖZEL PROGRAM

Projenin etkisini ve kapsamını artırmak isteyen Hyundai, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen özel etkinlikte, aralarında televizyon ve basın temsilcilerinin de bulunduğu 30 kadın gazeteciyle bir araya geldi. Etkinlikte, profesyonel eğitmenler eşliğinde panik frenleme, slalom ve viraj kontrolü gibi sürüş tekniklerine yönelik uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Kadın gazetecilere verilen bu eğitimle, projenin kadınlar üzerindeki dönüştürücü etkisine dikkat çekildi.

KADIN DAYANIŞMASI İŞBİRLİĞİ

Hyundai Motor Türkiye, projeyi "Women Drivers Network" işbirliğiyle sürdürüyor. Bu ağ, kadınların sürüş deneyimlerini paylaşmalarını ve birbirlerinden öğrenmelerini sağlayan platform sunuyor. Projeye bu işbirliği sayesinde katılım artarken, kadın sürücülerin trafikte daha fazla görünür olması ve temsil edilmesi hedefleniyor.