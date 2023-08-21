Tesla'da yaşanan veri sızıntısının nedeni ortaya çıktı: Eski çalışanlar sızdırdı!

Yayınlanma: 21.08.2023 - 15:28

Güncelleme: 21.08.2023 - 15:28

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, geçen aylarda çalışanlarının verilerini sızdırması ile gündeme gelmişti. Tesla, Maine başsavcılığına ilettiği resmi bildirimde, gerçekleştirdiği soruşturma sonucunda iki eski çalışanın, 75.000'den fazla kişinin kişisel bilgilerini yabancı bir medya kuruluşuna sızdırdığını belirtti.

Tesla'nın veri gizliliği sorumlusu Steven Elentukh, yaptığı bildirimde "Soruşturma sonucunda, iki eski Tesla çalışanının şirketin BT güvenliği ve veri koruma politikalarını ihlal ederek bilgileri kötüye kullandığı ve bu bilgileri medya kuruluşuyla paylaştığı ortaya çıktı" ifadelerine yer verdi.

Sızdırılan kişisel veriler arasında isimler, adresler, telefon numaraları, istihdam kayıtları ve Sosyal Güvenlik numaraları gibi hassas bilgiler bulunuyor.

Tesla'nın veri ihlalinden sorumlu tuttuğu eski çalışanlar, Alman gazetesi Handelsblatt ile bu bilgileri paylaşmıştı. Gazete, bu bilgileri yayınlamayacağına dair güvence vererek, bilgileri "uygunsuz şekilde kullanmanın yasal olarak yasak olduğunu" ifade etti.