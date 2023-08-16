Tesla, tüm elektrikli otomobilleri şarj etmeye hazırlanıyor
Tesla tüm elektrikli otomobiller için yeni evrensel duvar şarj sistemini piyasaya sürdü. Otomobil devi 'Tesla Evrensel Duvar Konnektörü' adlı ürününün dağıtımına ekim ayında başlayacağını duyurdu.
Tesla, yeni ürünü 'Tesla Evrensel Duvar konnektörü'nü piyasaya sürdü. Bu ürün, Tesla olmayan elektrikli araç sahipleri için özel olarak tasarlanmış bir şarj çözümü olarak dikkat çekiyor.
Tesla'nın yeni Evrensel Duvar konnektörü, Supercharger istasyonlarındaki yeni bir adaptör olan Magic Dock'tan esinlenilmiş. Magic Dock, Tesla'nın Supercharger'larında kullanılan bir adaptör ve Tesla olmayan bir elektrikli araç sahibi tarafından kullanıldığında, şarj cihazından ayrılarak CCS adaptörü olarak işlev görüyor.
Tesla'nın Evrensel Duvar konnektörü de aynı mantıkla çalışıyor. Normalde Tesla araçlarını şarj etmek için kullanılan Duvar konnektörü görünümüne sahip olan bu ürün, Magic Dock benzeri bir adaptörle entegre bir J1772 adaptörüne dönüşebiliyor. Bu sayede Tesla olmayan elektrikli araç sahipleri de bu şarj çözümünden yararlanabiliyor.
TESLA DUVAR KONNEKTÖRÜ FİYATI
Tesla'nın Evrensel Duvar konnektörü, 595 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor ve Tesla dışı ev şarj cihazlarına karşı oldukça cazip hale geliyor.
Ürünün özellikleri şu şekilde:
- 11,5 kW / 48 amper çıkışla saatte 44 mil menzil ekleyebilme kapasitesi
- Entegre J1772 adaptörü sayesinde farklı elektrikli araçları şarj edebilme
- Otomatik algılama kolu ile Tesla şarj portunu açabilme
- Uygulama üzerinden şarj programını ve kullanımı izleme ve yönetme
- Wi-Fi bağlantısı ile güncellemeler, uzaktan tanılama ve erişim kontrolleri
- İç/dış mekan kullanımına uygun tasarım
- Değişken amper konfigürasyonlarına göre kurulum seçeneği
- Birden fazla Duvar konnektörü ile güç paylaşabilme
- 24 fit kablo uzunluğu
- Konut kullanımı için dört yıl garanti
TESLA ŞARJ CİHAZI NE ZAMAN ÇIKIYOR?
Tesla, yeni ürününün teslimatlarının ekim ayında başlayacağını duyurdu.
Bu hamle, Kuzey Amerika'daki elektrikli araç şarj üreticileri üzerinde büyük bir baskı yaratabilir. Tesla'nın bu çözümü, evde şarj çözümlerini diğer üreticilere göre daha erişilebilir hale getirerek, elektrikli araç sahiplerinin tercihlerini etkileyebilir.
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