Tasarımıyla farklı olan Nothing Phone(1) Türkiye'de satışa çıktı

Yayınlanma: 01.06.2023 - 15:34

Güncelleme: 01.06.2023 - 15:34

Nothing, OnePlus'ın kurucularından biri olan Carl Pei'nin şirketten ayrıldıktan sonra kurulan bir teknoloji şirketi olarak biliniyor. Nothing, farklı tasarım çizgisiyle pazarda kendini hissetirmeye başlarken ilk ürünü kablosuz kulaklık modelini tanıtmıştı. Nothing Ear (1) olarak adlandırılan bu cihaza ilk akıllı telefon modeli Nothing Phone (1) eşlik etmişti.

Tanıtılmasının ardından farklı elektronik fuarlarında sahnelenen ve Avrupa'da bazı ülkelerde satışı başlayan telefonla ilgili ilk yorumlar olumluydu. Ürünlerin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değilken, satışa çıktığı duyuruldu.

TELEFONUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Şeffaf arka kapak tasarımına sahip olan telefon, minimal bir yapıyı benimsiyor. 6.5 inç FHD+ ve 120Hz OLED ekrana sahip olan Nothing Phone (1) için işlemci tarafında Snapdragon 778G+ tercih edilmiş.

50 MP geniş açılı, 50 MP ultra geniş açılı iki kamerası bulunan telefonun 16 MP ön kamerası var.

Kamera optik ve dijital görüntü sabitleme yapabilen bir yapı üzerine kurulu.

Nothing Phone 1, Android 12 tabanlı NothingOS 1.0.2 işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor.

Telefonun normalde 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunulan versiyonu 469 euro gibi bir fiyata satılıyorken, donanımları arttıkça 549 euroya kadar çıkıyordu.

Türkiye'de ise 8 GB RAM 256 GB depolama sunulan versiyon 14 bin 999 TL'ye sunuluyor. Türkiye dışında 8 GB RAM 256 GB depolama sunulan versiyon 499 euro ödemek gerekiyor.