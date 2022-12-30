BiTaksi açıkladı: Taksi ile yolculuklarda en çok gidilen ilçeler belli oldu

30 Aralık 2022 Cuma, 07:00

Dijital yolculukların ev sahibi BiTaksi, 2022 yılı kullanım alışkanlıkları endeksini açıkladı.

En fazla yolculuk sabah 08.00 ve akşam 18.00 saatlerinde gerçekleşirken, hafta sonu ise 21.00-01.00 arasında daha çok tercih edildi. Yolculuklarda en çok gidilen ilçeler Anadolu yakasında Kadıköy, Ataşehir, Avrupa yakasında ise Beşiktaş ve Şişli oldu. En uzun yolculuk 138 km’lik mesafeyle Antalya ile Alanya arasında yapılırken, diğer uzun yolculuklar İstanbul’dan Sapanca’ya ve Kayseri’den Kapadokya’ya gerçekleşti.

EN YÜKSEK BAHŞİŞ 350 TL

Yolculukların üçte biri online ödenirken, kartlı yolculukların yüzde 20’sinde bahşiş verildi. En yüksek bahşiş tutarı ise 350 TL oldu.

En fazla çağrı yapan kişi 660 kez BiTaksi çağırarak 2022 yılının her gününde taksi kullandı.

BiTaksi uygulamasında kullanıcılar, her iki yolculuktan birini puanladı. BiTaksi kullanan sürücülerin 5 üzerinden ortalama 4,86 puan alması, kullanıcıların genel olarak yolculuklarından memnun kaldığını gösterdi. Yıl genelinde kullanıcılar tarafından yapılan bir milyon yorum ise, uygulamanın müşteri memnuniyetinde geri bildirime ve şeffaflığa verdiği önemi gösterdi.