Hyundai Kona artık daha büyük

20 Aralık 2022 Salı, 17:46

Fütüristik bir tasarımla öne çıkan yeni Hyundai Kona tamamen elektrikli bir model baz alınarak geliştirildi.

Önceki jenerasyona göre yükseltilen model, evrensel bir mimariye ve değişik zevklere hitap eden motor tiplerine ve versiyonlara sahip. Tamamen elektrikli (BEV) başta olmak üzere, hibrit elektrikli (HEV) ve içten yanmalı motor (ICE) opsiyonlarıyla gelen Kona, daha fazla sportif bir görünüm ve sürüş isteyenler için de N Line versiyonunu sunuyor.

FÜTÜRİSTİK TASARIM AYRINTILARI

Yeni KONA'nın uzunluğu 4.355 mm'ye çıkarıldı. Otomobilin önceki modele göre (EV) uzunluğu 150 mm, genişliği 25 mm ve dingil mesafesi de 60 mm arttı.

Tasarım özelliklerine bakıldığında pürüzsüz ve aerodinamik bir ambiyansla dikkati çeken Kona özellikle tamamen elektrikli versiyonunda kullanılan düz çizgi halindeki LED DRL gündüz farları ve tamponun her iki köşesine yerleştirilen farlar ile fütüristik karakterini vurguluyor.

Tasarımdaki piksel grafik ayrıntılarına yine pikselden ilham alan 19 inç alaşım jantlar destek veriyor.

İsteğe bağlı olarak tercih edilebilen siyah yan aynalar ve tavan rengiyle satın alınabilecek olan otomobil, N Line versiyonda da daha geniş hava girişlerine sahip gövde kitiyle öne çıkıyor.

N Line versiyon, çift çıkışlı son susturucu ve gümüş renkli yan marşpiyellere sahip.

Kona, 12.3 inçlik çift geniş ekran ve kayan kokpit tasarımı sayesinde yüksek teknoloji mobilite izlenimi veriyor. Orta konsoldan direksiyon arkasına taşınan vites kolu sayesinde de daha geniş bir iç hacim elde ediliyor.



