Hyundai Kona Elektrik üretime başladı: Günler sonra Türkiye'de...

Yayınlanma: 16.09.2023 - 16:53

Güncelleme: 16.09.2023 - 16:53

Hyundai, Çekya merkezli Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) Nosovice fabrikasında yeni Kona Elektrik'in üretimine başladı.

Hyundai açıklamasına göre, HMMC, ilk yıl 21 bin adet Kona Elektrik üretmeyi planlıyor. Bu gelişmeyle birlikte Hyundai, 2035 yılına kadar Avrupa'da yalnızca sıfır emisyonlu araçlar satma hedefi doğrultusunda çalışmaya devam ediyor.

İkinci nesil Kona, gelişmiş güvenlik ve rahatlık özellikleri ile sınıfında lider bir ürün yelpazesi sunmaya EV versiyon ile devam ediyor. Hyundai, bu yeni model dışında 2030 yılına kadar 11 adet yeni Hyundai EV modelini de pazara sunacak.

Hyundai, Avrupa genelindeki müşterilerine olan bağlılığını yine Avrupa’da üretim yaparak göstermeye devam ediyor. Hyundai’nin Güney Kore'deki Ulsan tesisinde üretilen ilk nesil Kona Elektrik, yeni modelle beraber şimdi stratejik olarak Avrupa’daki bir fabrikaya alınmış oldu. Bu stratejik karar, Avrupa'daki müşteriler için teslimat sürelerini büyük ölçüde kısaltmış oluyor.

HYUNDAI KONA NE ZAMAN ÇIKIYOR?

HMMC, Kona Elektrik modelini aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 40’tan fazla ülkeye ihraç edecek. Tesisin toplam üretiminin yüzde 15'ini oluşturacak olan Kona Elektrik’in üretim adeti, yıllara göre artış gösterecek.

Hyundai Kona Elektrik’in Türk tüketicisi ile buluşması ise yılın son çeyreğinde gerçekleşecek.