Hyundai Norveç'te sadece elektrikli araç satılacağını açıkladı

01 Ocak 2023 Pazar, 07:01

Norveç'te 2022 yılında kesin rakamlar henüz açıklanmamış olmasına rağmen satılan araçların yüzde 80 civarında olan bir bölümünün elektrikli olduğu iddia edildi.

Hibrit satışının da yüzde 10 civarında olduğu tahmin edildi.

Norveç'te 2021 yılında ise satılan arabaların yüzde 64.5'i elektrikliydi.



Son yıllarda Norveç'teki satışlarının %90'ından fazlasını elektrikli otomobillerin oluşturduğu Hyundai'de üst düzey bir yetkili 2023'te Norveç'te yalnızca elektrikli araç satacaklarını ifade etti.

Böylece Norveç, Hyundai'nin yalnızca tamamen elektrikli otomobilleri satacağı ilk pazar oldu.

Hyundai'ye göre Ioniq 5, bu yıl Norveç'te en çok satan beşinci otomobil ve Hyundai, Norveçlilerin elektrifikasyonla en çok ilişkilendirdiği marka oldu.

Daha önce Volkswagen de 2024'ten itibaren Norveç'te yalnızca elektrikli otomobilleri satacağını ifade etmişti.