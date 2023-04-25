Hyundai'den ABD'de batarya yatırımı hamlesi

Yayınlanma: 25.04.2023 - 16:02

Güncelleme: 25.04.2023 - 16:02

ABD'li otomobil üreticisi General Motors (GM) ve Güney Koreli Samsung SDI , ABD'de elektrikli araçlar için batarya üretim tesisi kurma planlarını bugün açıklayabilir.

Yatırımın ayrıntıları hakkında bilgi vermeyen kaynaklar, General Motors'un ürettiği araçlarda kullandığı parçaların üreticilerini çeşitlendirmek istediğini ifade ettiler.

GÜNEY KORE LİDERI ABD'DE

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere Washington'da bulunuyor. Yoon Suk Yeol 12 yıldır ABD'yi ziyaret eden ilk Güney Koreli lider olma özelliği taşıyor.

Yabancı ülkelere yaptığı ziyaretlerinde iş fırsatlarını gündemin önemli bir maddesi haline getiren Yoon'a, Samsung Electronics CEO'su Jay Y. Lee ve Hyundai Motor'un CEO'su Euisun Chung da dahil olmak üzere Güney Kore'nin başlıca şirketlerinden 100'ü aşkın yönetici eşlik ediyor.

GM ve Samsung SDI haberin yazıldığı sırada duyurunun ne zaman yapılacağı ile ilgili açıklamada bulunmazken, GM ve Samsung SDI arasında olası bir ortak girişime dair haberler geçen ay Güney Kore medyasında yer almıştı.

Detroit merkezli GM, diğer otomobil üreticileri gibi elektrikli araç konusunda sektörün öncü şirketi olan Tesla ile rekabet edebilmek üzere batarya tedarik zincirini çeşitlendirmek ve elektrikli araç hedefleri için gerekli olan parça kapasitesini güvence altına almak istiyor.

General Motors'un halihazırda diğer bir Güney Koreli batarya üreticisi LG Energy Solutions ile ortak girişimi bulunuyor. GM, üretim tesislerini ABD'ye geri getirmek için yürürlüğe alınan ve otomobil üreticilerine teşvikler getiren Enflasyon Düşürme Yasası kapsamında LG ile üç imalat tesisi kurmak için yatırım yapıyor.