Hyundai'ye 3 ödül birden

Yayınlanma: 19.08.2023 - 17:59

Güncelleme: 19.08.2023 - 17:59

Hyundai, Red Dot Tasarım Ödülleri'nden 3 farklı ödül kazandı.

Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, şirket, elektrikli konsept modeli N Vision 74 ile 'Reddot Yılın Tasarım Ödülü'ne layık görüldü. Organizasyon, Hyundai Bilgi Eğlence Ekranı ve Hyundai Sans UI font ailesine de ödül vererek tasarımlarını övdü.

N Vision 74 konsept model, 'Red Dot Mobilite ve Taşımacılık' kategorisinde ilgi çekici tasarımıyla ödül aldı. Yüksek performanslı hidrojen elektrikli hibrit araç, markanın geçmişini, bugününü ve geleceğini temsil ederken, Hyundai'nin tasarım vizyonunu en iyi şekilde gözler önüne seriyor.

N Vision 74, motor sporlarından ilham alan teknolojileri seri üretim modellere uygulamadan önce araştırma, geliştirme ve test aşamasında kullanılıyor. N Vision 74, Hyundai'nin 1974'te sunduğu Pony Coupe konseptinin tasarımından ilham alarak geliştirildi.

EKRAN TASARIM ÖDÜLÜ

Hyundai, ayrıca bağlantılı araç navigasyon ve bilgi-eğlence sistemi (ccNC) ve dijital yazı tipiyle de ödül alarak Red Dot 2023'e damga vurdu.

'Arayüz ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı' kategorisinde değerlendirilen bilgi-eğlence sistemi, Hyundai'nin tamamen yeni bir tasarım sistemi olarak öne çıkıyor. Doğada var olan yatay çizgilerin küçük grafik bileşenlerle birleşmesini simgeleyen bu ekran, sade ve düz grafik stilini kullanıyor.

TİPOGRAFİ KATEGORİSİNDE ÖDÜL KAZANDI

'Tipografi' kategorisinde de ödül alan Hyundai, global yazı tipi Sans UI ile de tasarımda dikkat çekmeye devam ediyor. Hyundai'nin yeni nesil mobilite kullanıcı deneyimi için geliştirdiği bu dijital yazı tipi, hem estetik hem de okunabilirlik açısından marka kimliğine önemli şekilde katkıda bulunuyor.