Yollardaki Togg sayısı açıklandı

Yayınlanma: 18.08.2023 - 15:22

Güncelleme: 18.08.2023 - 15:22

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bursa’nın Gemlik ilçesinde Togg üretim ve teknoloji kampüsünü ziyarette bulundu.

Bakan Kacır, 2020 yılında fabrikanın temelinin atıldığını ve kısa zamanda üretim sürecinin başladığını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşına, milli ve akıllı otomobilimizin üretimi ile adım atmış olduk. Artık seri üretim süreci devam ediyor. Her ay, her hafta, her gün üretim düzeyi yükseliyor" ifadelerini kullandı.

BU YIL ÜRETİLECEK TOGG SAYISI

Togg için 177 bin ön talep yapıldığını belirten Bakan Kacır, "Bu yıl toplam 28 bin araç üretilecek. Önümüzdeki yıl bu sayı yaklaşık 2,5 katına çıkacak. Dolayısıyla ocak ayından itibaren taleplere cevap vermek üzere burada artan üretim imkânları harekete geçirilmiş olacak" diye konuştu.

YOLLARDAKİ TOGG SAYISI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır daha sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında ise yollardaki Togg sayısı 2 bini aştığını ifade etti.