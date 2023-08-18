Stellantis ile Mercedes ortaklığı dev fabrika ile taçlanıyor

Yayınlanma: 18.08.2023 - 17:17

Güncelleme: 18.08.2023 - 17:17

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, elektrikli mobiliteye geçiş sürecini devam ettiriyor. Bu kapsamda Stellantis, TotalEnergies ve Mercedes-Benz ile birlikte Automotive Cells Company'nin (ACC) Avrupa'da planlanan üç fabrikadan ilki olarak, Fransa'nın Billy-Berclau Douvrin kentindeki batarya fabrikasının açılışını kutladı. 2020'de Stellantis ve TotalEnergies/Saft tarafından kurulan ACC'ye Mercedes-Benz 2022'de ortak oldu. İlk üretim kapasitesi 13 gigawatt-saat (GWsa) olan ve 2030'da 40 Gwsa’e yükselecek olan tesis, minimum karbondioksit ayak izi ile yüksek performanslı lityum-iyon bataryalar sağlayacak.

YIL BİTMEDEN FAALİYETE GEÇECEK

Fransa'daki açılışı yapılan ilk ACC batarya Gigafactory (gigafabrika), Avrupa'daki 3 üretim tesisinden ilki ve bu tesis 2023 bitmeden faaliyete geçecek. Gigafactory, Stellantis'in 2030'a kadar Avrupa'da batarya üretim kapasitesini 250 GWsa'e çıkarma hedefine katkıda bulunacak ve şirketi, Stellantis markalarının tamamı için, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan batarya teknolojileri paketi sunma misyonunda ileriye taşıyacak.

Stellantis, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki beş gigafabrika ve ek tedarik sözleşmeleriyle 2030'a kadar yaklaşık 400 GWsa kapasiteyi güvence altına alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, 2020’de bu ortaklığa başlarken, mobilitede elektrikliye geçiş planlarına güç katacak elektrikli araç bataryaları geliştirmek için iddialı bir zaman çizelgesi hazırladıklarını bildirdi.

Stellantis olarak 'Dare Forward 2030' stratejisini uygulamaya devam ettiklerini belirten Tavares, ''2038'e kadar net sıfır karbon hedefimize doğru ilerliyoruz. Stellantis, ileri teknoloji elektrikli araç çözümleriyle Avrupa’da elektrikliye geçiş hamlesine aktif olarak katkıda bulunuyor. Ayrıca sürdürülebilir bir gelecek noktasında Fransa'yı destekliyor. Avrupa'nın rekabet gücünü güçlendirmek için, birlikte güçlü bir koalisyon oluşturduğumuz için, ACC'ye dahil olan herkesi tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİLER 1 YILDA İKİYE KATLANACAK

Stellantis'in bugün itibarıyla pazarda 24 adet BEV (batarya elektrikli araç) modeli bulunuyor. Şirket, 2024 sonunda bunu neredeyse ikiye katlayarak 47'ye çıkaracak. Stellantis, 2030'a kadar dünya genelinde 75'in üzerinde BEV ve küresel BEV satışının 5 milyon olmasını hedefliyor.

Stellantis’in elektrikli araçları; Peugeot e-208 ve Fiat 500e, Fransa'da en çok satan ilk 5 ve Avrupa'da ilk 10 arasında yer alıyor. Batarya kimyaları sürekli olarak gelişiyor. Şirket, geniş müşteri tabanının farklı ihtiyaçlarını karşılamak, temiz, güvenli ve ulaşılabilir fiyatlı mobilite sağlamak üzere tüm teknolojileri araştırıyor.

2025'e kadar batarya üretim tesisine en az 600 çalışan katılacak. Stellantis, 2030'a kadar Avrupa'daki binek batarya elektrikli araç satış karmasında yüzde 100’e ve ABD'deki binek ve hafif ticari batarya elektrikli araç satış karmasında yüzde 50'ye ulaşmayı planladığını duyurdu.