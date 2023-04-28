Hazırgiyim ve tekstil sektöründe 6 aylık istihdam kaybı 100 bine ulaştı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.04.2023 - 03:00

Depremden en fazla etkilenen ve Türkiye’nin hazırgiyim sektörünün kalesi Adıyaman’da üretim çarkları yavaş yavaş döndürülmeye çalışılıyor.

22 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan 265 firma ile hazırgiyim sektörünün kalelerinden Adıyaman’da sadece 70 fabrika üretime başladı ve sadece 7 bin civarında çalışan işbaşı yapabildi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) üretim çarklarını hızlandırmak ve çalışanların tekrar Adıyaman’a dönüşünü sağlamak için TGSD Konteyner Kent ve Yaşam Alanı kurdu. 308 konteynerde yaklaşık 1200 kişinin yaşayacağı öngörülüyor.

TGSD Başkanı Ramazan Kaya, deprem öncesinde bölgede kapasite kullanımlarının yüzde 70 civarında olduğunu şu anda ancak yüzde 40’a ulaşılabildiğini vurgulayarak “Kapasite kullanımı ve çalışan sayısında deprem öncesine dönmek zaman alacak” diye konuştu.

Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği 11 ilde, 2022 sonu verilerine göre hazırgiyim sektöründeki 1366 firmada toplam 143 bin 663 kişi çalışıyordu. Sektördeki toplam istihdamın yüzde 19.7’si. Kaya, “2022 Ağustos’ta hazırgiyim sektöründe toplam istihdam 738 bin kişiydi. Şubat sonu itibarıyla 710 bin kişiye düştü istihdam. 6 ayda 28 bin istihdam kaybı var. EYT ile bunun 50 binin üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Son 6 ayda tekstil ve hazırgiyimde istihdam çıkışı 100 binin üzerinde” dedi.

(Ramazan Kaya ve Sanem Dikmen)



"KIYAFET DEĞİL BARINMA"

Adıyaman’da düzenlenen toplantıda konuşan Ramazan Kaya, depremin psikolojik etkileri ve göç nedeniyle ciddi bir işgücü kaybı yaşandığını vurgulayarak, “Artık kılık kıyafet değil insanları buraya döndürecek yardımlara ihtiyaç var. Biz konteyner kenti kurarken barınmayı, güvenliği, sosyal yaşamı ve alanın okullarla sağlık merkezlerine yakın olmasını dikkate aldık. Anne-babalar çalışırken akılları çocuklarda kalmasın diye kreş ve park da yaptık” diye konuştu.

TGSD Başkanı Sanem Dikmen de “Bölgeye hammadde tedarikinde bir sıkıntı bulunmuyor ancak istihdamda ciddi zorluk yaşanıyor. Bu süreçte uluslararası markaların alım ofisi temsilcileriyle bir ayda iki toplantı yaptık. Ülkemizin siparişleri karşılayacak kapasiteye sahip olduğunu, bölgeye verilen siparişlerin devamlılığının önemini vurguladık” dedi.