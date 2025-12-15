IBAN'la para transferinde büyük değişiklik yolda: Tarih belli oldu!

Geçen haftalarda TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçen 11. Yargı Paketi’nin, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından aralık ayının son haftasında Meclis Genel Kurulu’na sunulması planlanıyor. Yeni yılda yürürlüğe girmesi hedeflenen düzenleme; infaz sisteminden trafik cezalarına, bankacılık işlemlerinden elektronik ödemelere kadar birçok başlıkta değişiklik içeriyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye’de artış gösteren yasadışı bahis faaliyetlerine karşı yeni bir eylem planının devreye alınacağını duyurdu. Bu kapsamda 11. Yargı Paketi’nde yer alan düzenlemelere ilişkin ayrıntıları paylaşan Tunç, elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama ya da çipli kimlik kullanılmadan hesap açılmasının mümkün olmayacağını açıkladı. Düzenlemenin yasalaşması halinde, IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde de kapsamlı değişiklikler uygulanacak.

MASAK’TAN PARA TRANSFERLERİNE YENİ UYGULAMA

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan uygulamayla birlikte, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) belirli tutarın üzerindeki para transferlerinde kullanıcıdan ayrıntılı açıklama talep edeceği öğrenildi. Buna göre, mobil, internet ya da ATM kanalı fark etmeksizin gerçekleştirilen işlemlerde kullanıcıların belirlenen uzunlukta izahat sunması zorunlu olacak.

BANKALARA EK GÜVENLİK YETKİLERİ

Yeni düzenleme kapsamında bankalara da ilave yetkiler tanınacak. Belirli tutarın üzerindeki para transferlerinde bankalar, kullanıcılardan ek güvenlik doğrulaması talep edebilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) belirleyeceği limitlerin üzerindeki işlemlerde ise kullanıcıların SMS onayı, biyometrik doğrulama ya da çipli kimlik kartı aracılığıyla transferi onaylaması gerekecek. Çift katmanlı doğrulama sistemiyle dolandırıcılık girişimlerinin önlenmesi ve kullanıcılar adına izinsiz kredi çekilerek paranın farklı hesaplara aktarılmasının engellenmesi amaçlanıyor.