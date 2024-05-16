Yayınlanma: 16.05.2024 - 11:36

Güncelleme: 16.05.2024 - 11:36

Kayıt dışı paranın takibinin yapılacağını açıklayan Bakan Mehmet Şimşek, İBAN ödeme sistemine yönelik de çalışmaların süreceğini ifade etti. Peki, İBAN'a para atmak yasak mı? İBAN'la para göndemre hangi durumlarda yasal olarak kabul edilir?

IBAN'A PARA GÖNDERMEK YASAL MI?

Banka hesabı üzerinden tahsilat yapılması, işlemin tarafları, miktarı doğru olduğu ve gerçek durumla uyumlu olduğu sürece elbette yasal. Ancak banka komisyonundan, ödeme gecikmesinden veya vergiden kaçmak, kayıt dışında kalmak gibi nedenlerle başkalarının IBAN’ının kullanılması söz konusu olduğunda konu yasal değil. Üstelik tüm taraflar için ağır cezalar var. Bu cezalar, ihtimallere göre değişiyor.

IBAN KULLANDIRMANIN CEZASI NEDİR?

IBAN’ını kullandıran veya bir başka söyleniş şekliyle “IBAN kiralayan” kişi için ilk yaptırım komisyon geliri elde ettiği gerekçesiyle olur. Vergi incelemesi sonucu, kimsenin karşılıksız böyle bir şey yapmayacağı, dolayısıyla komisyon geliri karşılığı (genelde yüzde 2 olarak belirlenir) bunu yaptığı kanaatine varılır. Bu gerekçeyle sözü edilen tahmini gelir nedeniyle IBAN’ını kullandıran kişiden de vergi, ceza ve faiz istenir. Ancak bu karşılaşılabilecek yaptırımların belki de en hafif kısmı. Vergi idaresi, durumu Cumhuriyet savcılığına ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) da bildirebilir. Bu durumda, ‘banka nezdinde kendi adına ve başkası hesabına yazılı bildirim yapmadan hareket eden kimse için’ 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. (5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun-madde 15)