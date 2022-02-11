İBB açıkladı: İstanbulluların gündemi zamlar!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her ay yaptığı anketin sonuçlarına göre, İstanbulluların bu ayki gündemi ekonomik sıkıntı, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar ve Covid-19 oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Planlama Ajansı’nın her ay yayımladığı İstanbul Barometresi araştırmasının ocak ayı sonuçları açıklandı.
Katılımcılara Ocak ayında evde en çok ne konuşulduğu soruldu. Katılımcıların yüzde 56’sı ekonomik sıkıntıların, yüzde 15,2’si elektrik ve doğalgaz zamlarının, yüzde 7,1’i Covid-19’un ev içinde en çok
konuşulan konular olduğunu belirtti. Bu konuları ailevi olaylar, sağlık sorunları ve İstanbul’da görülen yoğun kar yağışı takip etti.
PAZAR VE MARKET FİYATLARINDAKİ ARTIŞ
Katılımcıların yüzde 54,1’i elektrik ve doğalgaz fatura zammının, yüzde 31,6’sı pazar ve market fiyatlarındaki artışın Ocak ayında Türkiye’nin gündemi olduğunu belirtti.
Ocak ayında İstanbulluların yüzde 52,9’u yakın dönemde Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşündüğünü belirtti.
Ocak ayında İstanbulluların yüzde 44,5’i kendi ekonomik durumlarının kötüleşeceğini düşündüğünü ifade etti.
GEÇİNECEK KADAR KAZANAMIYORLAR
Ocak ayında katılımcıların yüzde 59.4'ü geçinecek kadar kazanamadığını belirtti.
İstanbullular, geçen seneye göre ürün fiyatlarında ortalama yüzde 101.5 artış olduğunu düşünüyor. Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşünenler, geçen seneye göre ürün fiyatlarında ortalama yüzde 123.7 artış görüldüğünü ifade etti.
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