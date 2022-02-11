İstanbul'da yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza

11 Şubat 2022 Cuma, 10:27

Silivri'de yoğun sis kazaya neden oldu. Olay, saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan yoğun sis Işıklar Mevkii'nde zincirleme trafik kazasına neden oldu.

4 araç ile bir servis minibüsün karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi.