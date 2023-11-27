İBB dolarla borçlanma için bankalara yetki verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), beş yıl vadeli dolar cinsi yeşil tahvil ihracına yönelik yatırımcı toplantıları düzenlemesi için bankalara yetki verdi.

Reuters
Yayınlanma: 27.11.2023 - 13:15
İBB dolarla borçlanma için bankalara yetki verdi
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İBB yurtdışında 715 milyon dolara kadar tutarda tahvil ihracı için geçen hafta düzenleyici kurumdan izin almıştı.

LSEG servislerinden IFR'da yer alan habere göre bugün başlayacak yatırımcı toplantıları için BofA Securities, Emirates NBD Capital, ING, JP Morgan ve Societe Generale'e yetki verildi.

Yatırımcı toplantılarının ardından piyasa koşullarının uygun olması halinde beş yıl vadeli tahvil ihracına çıkılması bekleniyor.

İBB, 2020 yılında 580 milyon dolar tutarında, 2022 yılında ise 305 milyon dolar tutarında tahvil ihraç etmişti. Uluslararası piyasalarda işlem gören tahvillerden ilki 2025 sonunda, ikincisi Nisan 2027'de itfa edilecek.


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