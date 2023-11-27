İBB Meclisi’nde onaylandı: En yüksek bütçeli ilçe belli oldu

İBB Meclisi, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu belediyelerinin 2024 yılı mali bütçelerini oy birliğiyle kabul etti. Bu kapsamda kentte 8 milyar 387 milyon 500 bin lirayla en yüksek bütçeli ilçe Esenyurt oldu.

AA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 16:49
İBB Meclisi’nde onaylandı: En yüksek bütçeli ilçe belli oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, kasım ayı altıncı birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu belediyelerinin bütçeleri görüşüldü.

Yapılan oylamada, Sultangazi Belediyesinin 3 milyar 180 milyon lira, Şile Belediyesinin 1 milyar 245 milyon 485 bin lira, Şişli Belediyesinin 3 milyar 250 milyon lira, Tuzla Belediyesinin 2 milyar 950 milyon 149 bin lira, Ümraniye Belediyesinin 5 milyar lira, Üsküdar Belediyesinin 5 milyar lira ve Zeytinburnu Belediyesinin 3 milyar 600 milyon lira olan 2024 yılı mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

İBB Meclisi kasım ayı oturumlarında, İstanbul'un 39 ilçesinin 2024 yılı mali bütçeleri kabul edilerek tamamlanmış oldu.

EN DÜŞÜK BÜTÇELİ İLÇE ADALAR

Bu kapsamda, kentteki 39 ilçe arasında Esenyurt Belediyesi 8 milyar 387 milyon 500 bin lirayla en yüksek bütçeli ilçe belediyesi olurken Adalar Belediyesi ise 175 milyon lira ile en düşük bütçeli belediye oldu.


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