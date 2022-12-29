İBB'den yeni yıl hediyesi için 'Askıda Fatura' çağrısı

29 Aralık 2022 Perşembe, 16:40

Yeni yılda ihtiyaç sahiplerine hediye vermek isteyen hayırseverler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısına kayıtsız kalmadı. İBB’den bugün yapılan açıklamaya göre, son 4 günde 500 bin TL tutarında su ve doğal gaz faturası ödendi. Askıda Fatura uygulaması, 2023 yılında da devam edecek. Faturalarını ödeme zorluğu çeken İstanbullular için “Mutlu Yıla Geri Sayım” sloganı ile 25 Aralık 2022’de duyurusu yapılan yeni yıl kampanyasında, askıya konulan 18 bin 629 faturadan 5 bini daha ödendi.

DERİNLEŞEN KRİZDE YARDIMLAR GENİŞLETİLDİ

Geçim sıkıntısı yaşayanlar için yardım paketleri de genişletildi. https://askidafatura.ibb.gov.tr internet sitesinden Anne- Bebek, Aile Destek, Eğitim Destek, Ulaşım Destek paketleri üzerinden yardıma ihtiyaç duyan yurttaşların yaşam mücadelesine destek olunabilecek. Askıda Fatura üzerinden bugüne kadar ihtiyaç sahibi yurttaşlara verilen desteğin tutarı, 98 milyon 277 bin 405 TL’yi buldu.

DÜNYADA SES GETİRDİ

Askıda Fatura kampanyası, en son 2021 yılı “Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması”nı kazanarak bir milyon dolar ödüle layık görülmüştü. Dünyanın dört bir yanından 650 şehrin başvurduğu yarışmada, İstanbul, Avrupa’dan Paris ve Londra, Amerika’dan New Orleans gibi şehirlerin de bulunduğu birçok dünya kentini geride bırakarak uluslararası bir başarı elde etmişti.