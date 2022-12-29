İBB'ye 'terör' soruşturması... İYİ Partili Kavuncu'dan 'kayyum' çıkışı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararının yankıları sürüyor. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu katıldığı canlı yayında, "Kayyum atama ihtimali yüksek. Kimseyi umutsuzluğa sevk etmek istemiyorum ama bu mahkemenin böyle sonuçlanacağına da ihtimal vermiyorduk ama oldu" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret iddiasıyla verilen siyasi yasak ve hapis cezasının yankıları sürerken, siyasetin gündemi İBB'ye 'terör' soruşturmasıyla hareketlendi.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. İBB'ye kayyum atanma riskiyle ilgili Kavuncu, "Kayyum atama ihtimali yüksek. Kimseyi umutsuzluğa sevk etmek istemiyorum ama bu mahkemenin böyle sonuçlanacağına da ihtimal vermiyorduk ama oldu. 31 Mart seçimlerinin iptal edileceğine de ihmal vermiyordu. Ekrem İmamoğlu bu ülkenin bütünlüğüne aşık bir insandır. Böyle bir şeye müsaade etmez" dedi.
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