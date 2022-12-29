İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 'Gökkubbeyi başınıza yıkarız'

29 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

Bir buçuk saat konuştu...

6’lı masanın temsilcileri yanındaydı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun iddialarına tek tek yanıt verdi.

Aslında daha ilk cümlelerden dosyanın içinin boş, Soylu’nun iddialarının asılsız olduğu ortadaydı...

Ama İmamoğlu bir kuyumcu titizliği ile her iddiayı yanıtladı.

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Bu kaçıncı kumpas?

Kazandığı seçim elinden çalındığı dönem yaptığı konuşmalara benzer, kararlı bir ses tonu ile konuştu.

Bir detay var ki önemli:

Soylu’nun yardımcısı İsmail Çataklı’nın kardeşi terörle iltisaklı olduğu tespit edildiği için yurda giremezken İBB’nin taşeron işçilerinden bazıları terörle iltisaklı diye İmamoğlu’na siyasi yasak getirilmek isteniyor!

Akrabalarınız içinde teröre bulaşanlar var ise sizi terörle iltisaklı diye fişliyorlar.

İşçiler bundan dolayı suçlu ise bakan yardımcısı da aynı suçu işlemiş demektir...

İmamoğlu hukukta çifte standart olmaz dedi ve ekedi: “Eğer bu dosyada eski başkanlar ve vali de aynı suçtan suçlanmıyorsa gökkubbeyi başınıza yıkarız” dedi..

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Buyrun size yandaş basının yeni soruşturma için cımbızlayacağı bir suç daha!

Gökkubbeyi yıkmak... Allah’tan İmamoğlu bu sözünü de açarak seçimlerde bir kez daha ve ezici şekilde kazanarak gökkubbeyi yıkarız, diyecekti..

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Benim gördüğüm, Ekrem İmamoğlu, Saray’a karşı yapılacak siyasi yolculukta tek başına olmayacak...

6’lı masa ile birlikte geniş kesimlerin desteğini alan İmamoğlu, bundan sonraki süreci halk iradesine yaslanarak yürütecek.

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Peki İmamoğlu görevden alınırsa ve terör suçu nedeni ile yapılan siyasi operasyon İstanbul’a kayyum atanması ile sonuçlanırsa... Ne olacak?

Bu soruyu kendisine sordum,

Yanıtı olarak “6 lı masa ve CHP kurmayları ile her duruma karşı bir strateji yaptık” dedi...

İmamoğlu’na adaylık da soruldu. Önemli olan bu kötü yönetimden kurtulmak dedi.

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Muhalefet bileşenleri ve İmamoğlu Saray’a, biz büyük lokmayız mesajı vererek halkın oylarını gasp ettirmeyeceğini söyledi.

“Bu uğurda ödenmesi gereken her bedeli öderim” dedi.

İmamoğlu’nun basın toplantısı bir yönü ile iddiaların çürümüşlüğünü, diğer yönü ile her türlü kumpasa karşı topyekûn mücadele edileceğinin fotoğrafıydı.

Ve bir kulis.. Ocak ayının başında İstanbul’da Dudullu Bostancı metrosunun açılışında altı partinin liderini kurdele keserken görebiliriz.