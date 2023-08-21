İBB'nin öğrenci yurdu ücretleri belli oldu!

Yayınlanma: 21.08.2023 - 10:09

Güncelleme: 21.08.2023 - 10:13

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm üretmek amacıyla hizmet verdiği öğrenci yurtlarına başvurular başladı.

İBB'nin 8 kız yurdu, 6 erkek yurdu bulunuyor. Bu yıl yurt ücreti 2 öğün yemek dahil olmak üzere 1300 lira olarak belirlendi.

İBB yurt başvuruları internet üzerinden, https://yurt.ibb.istanbul/ sitesinden yapılıyor.

İBB ÖĞRENCİ YURDUNDA KALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ŞARTLAR: