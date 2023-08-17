Cumhuriyet kalem kalem hesapladı, işte öğrencilerin geldiği yoksulluk durumu: Simit yese yetmez!

Yayınlanma: 17.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.08.2023 - 03:00

Türkiye’de ekonomik krizin etkisi her geçen gün daha da hissediliyor. Krizin faturası halka kesiliyor. Verilen ücretler enflasyon karşısında yetersiz kalıyor. Ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerden biri de öğrenciler. Öğrenciler, sosyal aktivitelere bütçe ayırmak bir yana en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldi. Özellikle eğitim öğretim döneminin başlamasına da az bir zaman kala öğrencilerin geçim kaygısı barınma, beslenme gibi kalemlere yapılan zamlar nedeniyle katlandı. Cumhuriyet, beş şehir üzerinden bir öğrencinin günlük temel harcamalarını hesapladı. Hesaplamalara göre çıkan maliyetler, verilen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi ücretinin çok üzerinde.

EN AZ 816 TL

Öğrenci iki öğününü yalnızca simit yiyerek ve bir öğününü de devlet üniversitesi yemekhanesinde yediğinde günlük beslenme maliyeti ortalama 27.2 TL ediyor. Aylık olarak hesaplandığında ise bu tutar en az 816 TL ediyor. Öğrencilerin şu an aldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi ücretleri ise yalnızca 1250 TL. Bu rakam düşünüldüğünde ise bir öğrenci bir gününde iki öğün simit yese bile kendisine sadece 434 lira kalıyor. Yani iki öğün simit yemek bile bir öğrenciyi kurtarmıyor. Öğrenci eğer yemekhane dışında bir yerden yemek yemek isterse bir öğün için en az 100 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Hiçbir sosyal aktivite, alışveriş ya da okul ihtiyaçları dahil edilmeden, devlet üniversitesinde okuyan bir öğrencinin temel ihtiyaçları KYK burs ve kredi ücretinin çok üzerinde. Bir öğrencinin sadece barınma, ulaşım ve beslenme masrafı günlük olarak en az 67.78 TL ederken bu maliyet aylık olarak İstanbul’da 2 bin 300, Ankara ve Antalya’da 2 bin 30, Van’da 2 bin, Erzurum’da ise 1820 TL ediyor.

BARINAMIYORLAR

KYK yurtlarının yetersizliği, özel yurtların ve evlerin yüksek ücretleri öğrencileri seçeneksiz bırakıyor. KYK yurtları ise sınırlı kontenjana sahip olduğundan çok az öğrenci bu imkândan faydalanabiliyor. Buna göre KYK yurdunda kalan bir öğrenci, yurda aylık olarak harç da ödüyor. Geçen yıl 450 TL olan bu ücretlerin bu yıl ne kadar olacağı henüz açıklanmasa da harçların 800 TL’ye kadar ulaşması bekleniyor. Buna göre KYK yurdunda kalan öğrencinin günlük barınma ücreti en az 26.66 TL’ye geliyor.

Şehir içlerinde ulaşım ise son zamlardan sonra daha da pahalı bir duruma geldi. İncelediğimiz şehirlere baktığımızda bir öğrencinin günlük iki vesait kullanımı İstanbul’da 14.64, Ankara’da 15, Erzurum’da 11, Antalya’da 13, Van’da ise 16 TL. Aynı zamanda bir öğrenci şehir dışına çıkmak isterse de otobüs bileti için ortalama 800 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.

SOSYALLEŞMEK DÜŞ OLDU



Öğrenciler temel ihtiyaçlarını bile zor karşılarken sosyal aktiviteleri için bütçe ayıramıyor. Gelen zamlarla birlikte sosyal aktivitelerin fiyatları da her geçen gün pahalılaşıyor. Bir öğrenci sinemaya gitmek isterse minimum 100 TL, tiyatroya gitmek isterse 200TL, konsere gitmek isterse de bir günde ortalama 650 TL harcaması gerekiyor.

