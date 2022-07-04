İbrahim Kahveci yazdı: Asgari ücrete neden zam yapıldı?

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 08:19

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, bugünkü köşe yazısında asgari ücrete yapılan zammı kaleme aldı. Kahveci, Türkiye'deki modeli 'felaket ötesi bir şey' olarak tanımlayarak, "90’larda işsizlik tek haneydi ve ücret düzeyi daha yüksekti. Enflasyon da bu derece yüksek değildi" dedi.

Şimdi enflasyonun üç hane sınırında olduğunu, işsizliğin ise iki haneden aşağı düşmediğini ve ücretler seviyesinin çok gerilediğini belirten Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiyemiz 90’lardan çok daha beter bir ekonomik tablo yaşarken ülkenin uçtuğunu, dünyanın bizi kıskanıp gıpta ile baktığını söyleyenler de var. Söylemek mesele değil de asıl bu söylenenlere hiçbir veriye bakmadan inanmak asıl meseledir. O nedenle tekrar ediyorum: Algı düzeyin ne ise ücret düzeyin de o seviyede olur.

ASGARİ ÜCRETE NEDEN ZAM YAPILDI?

Asgari ücrete zam yapılmasının da tek nedeni var: SGK açığını kapatmak için.

Geçen yıl ilk 4 ayda Bütçe’den SGK’ya aktarılan kaynak 70,5 milyar liraydı. Ve bu yıl aynı dönemde bütçeden aktarılan para %75,9 artışla 123,9 milyar liraya yükseldi. (2021 yılının tamamında 251 milyar lira aktarılmıştı)

'400 MİLYAR LİRALIK AÇIK BİLE BU YIL BİZİ KURTARMAYABİLİR'

Önümüzdeki ay emeklilere yapılacak enflasyon zammı ile SGK açığı çığ gibi büyüyecek. 400 milyar liralık açık bile bu yıl bizi kurtaramayabilir. Kimse işçiyi düşündüğü için asgari ücrete zam yapmadı: SGK açığını azaltmak için asgari ücrete zam yapıldı. Bunu da bilesiniz."