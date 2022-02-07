İbrahim Kalın duyurdu: Elektrik faturalarına yeni düzenleme

07 Şubat 2022 Pazartesi, 22:05

Yeni yılla birlikte elektrik ve doğalgaza gelen zamlar yurttaşın cebini yakmaya devam ediyor. Öyle ki, birçok yurttaş gelen faturaları ödeyemez duruma düştüğünü belirtirken, ünlüler de kendilerine gelen faturaları sosyal medyada paylaşarak zamlara isyan etti.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayında, elektrik faturalarına ilişkin yeni adımlar atılacağını duyurdu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DA TALİMATLARINI VERİYOR"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuyla ilgili talimatları olduğunu belirten Kalın, şunları söyledi:

"Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. Cumhurbaşkanımız da talimatlarını veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz."



