Ekrem İmamoğlu'ndan 'elektrik faturaları' açıklaması
Elektrik faturalarına gelen son zamlar toplumun birçok kesimi tarafından tepki ile karşılandı. Son olarak paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, faturalarının hafife alınacak gibi olmadığını ifade etti.
Elektrik zamlarının ardından gelen yüklü faturalar halkı isyan ettirdi.
Sosyal medya kullanıcıları kendilerine gelen faturaları paylaşarak tepkilerini dile getirirken çok sayıda ilde de elektrik faturalarına karşı eylemler düzenlendi. Eylemlerde zamların geri alınmasından elektrik dağıtım işinin kamulaştırılmasına kadar çok sayıda talep dillendirildi.
İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM
Yüksek gelen elektrik faturaları hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu paylaşım yaptı.
İmamoğlu, faturaların hafife alınamayacak durumda olduğunu söyledi.
İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil, çok yüklü. Hepimiz için öyle.
Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil, çok yüklü. Hepimiz için öyle.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 6, 2022
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