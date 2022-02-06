Ekrem İmamoğlu'ndan 'elektrik faturaları' açıklaması

06 Şubat 2022 Pazar, 22:56

Elektrik zamlarının ardından gelen yüklü faturalar halkı isyan ettirdi.

Sosyal medya kullanıcıları kendilerine gelen faturaları paylaşarak tepkilerini dile getirirken çok sayıda ilde de elektrik faturalarına karşı eylemler düzenlendi. Eylemlerde zamların geri alınmasından elektrik dağıtım işinin kamulaştırılmasına kadar çok sayıda talep dillendirildi.

İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Yüksek gelen elektrik faturaları hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu paylaşım yaptı.

İmamoğlu, faturaların hafife alınamayacak durumda olduğunu söyledi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil, çok yüklü. Hepimiz için öyle.

Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil, çok yüklü. Hepimiz için öyle. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 6, 2022







