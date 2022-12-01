İbrahim Ömer Gönül'den şirket sahiplerine 'hisse fiyatı' uyarısı: 'Sıcak bakmıyoruz'
SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şirket sahiplerinin özellikle kritik durumlarda hisse fiyatlarıyla ilgili açıklama yapmalarına sıcak bakmadıklarını belirterek inceleme gerektiren durumları dikkatle takip edeceklerini belirtti.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, şirket sahiplerinin özellikle kritik durumlarda hisselerin fiyatlarıyla ilgili konuşmasına sıcak bakmadıklarını belirterek, "Bu tür açıklamalar hakkında geçmişte de incelemeler yaptık. Bundan sonra da dikkatle takip edeceğiz" dedi.
Sermaye piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gönül, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) düzenlemelerin yapıldığını hatırlatarak, orta vadeyi de kapsayan düzenlemeler üzerinde çalışmaların olduğu söyledi.
önül, bu konuda Borsa İstanbul, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile çalıştıklarını ifade etti.
Düzenlemeleri yaparken her zaman paydaşlarının iyi niyetli olduklarını varsaymaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Bir taraftan da kötü niyetlilerin üzerine gitmek ve onları engellemek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.
'RİSK MERKEZİ KURUYORUZ'
Düzenlemelerinin hiçbir zaman durmayacağını belirten Gönül, şunları kaydetti:
"Tedbirleri günün şartlarına göre almaya devam edeceğiz ama bu tedbirler içerisinde en önemli olan Risk Merkezi'nin kurulmasıdır. Biraz önce saydığım Borsa İstanbul grubu ve biz bir Risk Merkezi kuruyoruz. Böylece riskli işlemler, yoğunlaşma riskleri, aracı kurum riskleri ve müşteri riskleri gibi risklerin daha verimli analiz edilmesi sağlanacak."
'DİKKATİ ÇEKEN HER HİSSE HAREKETİNİ TAKİP EDİYORUZ'
SPK Başkanı Gönül, piyasalardaki hareketi yakından takip ettiklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bizim günlük raporlarımız olur. Her hissenin hareketi için, dikkati çeken her hisse hareketi için bunları takip ederiz. Bu hisse neden yükselmiş, neden düşmüş?... Bunların hepsi bizim izleme komitesi tarafından izlenir. Burada ciddi bir ekip çalışır. Ciddi bir teknoloji çalışır. Tabii bunların tekrar denetimden geçmesi, altyapısının hazırlanması belirli bir süreç. Eğer hakikaten kanuna aykırı bir işlem varsa ve tespit ettiysek, cezaya döner."
Gönül, bazı hisselerin dikkati çeken performanslarına da değinerek, "Biz fiyata karışmayız, bizim için fiyat önemli değildir. Bu fiyatın gerçekleşmesi gerçek mi, arz-talep yönlü mü gerçekleşmiş, yoksa arkada başka işler mi dönmüş, suni piyasa mı oluşturulmuş, manipülasyon mu yapılmış, biz ona bakarız" ifadelerini kullandı.
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