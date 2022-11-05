SPK’dan 22 isme borsa yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 22 isme borsalarda altı ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararı aldı.

AA
05 Kasım 2022 Cumartesi, 13:19
SPK’dan 22 isme borsa yasağı
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SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama AŞ (ULAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 22 isme borsalarda altı ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Toplam 22 isme getirilen yasağın 7 Kasım’da başlayacağı bildirildi.


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