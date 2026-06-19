ICBC'den radikal karar: Türkiye'deki ATM'ler tamamen kapatılacak

Dünyanın en büyük bankaları arasında yer alan Çin merkezli ICBC, Türkiye'deki ATM ağına ilişkin yeni bir karar aldı. 2014 yılında Tekstilbank'ı satın alarak Türkiye pazarına giriş yapan banka, müşterilerine gönderdiği SMS ile ATM hizmetlerinde değişikliğe gidileceğini bildirdi.

Türkiye'de 19 şubeyle faaliyet gösteren ICBC'nin, dünya genelinde milyonlarca müşterisi bulunuyor.

ICBC ATM'LERİ HİZMETTEN KALDIRILACAK

Bankanın müşterilerine gönderdiği bilgilendirme mesajına göre, ICBC Bank Turkey ATM'leri hizmetten kaldırılacak. Bunun yerine müşteriler, Türkiye genelindeki diğer banka ATM'lerini belirli koşullarla ücretsiz kullanabilecek.

ÜCRETSİZ ATM KULLANIMI İÇİN MOBİL ŞUBE ŞARTI

Bankanın duyurusuna göre, müşterilerin ücretsiz ATM kullanımından yararlanabilmesi için mobil şubeye her ay giriş yapması gerekiyor.

Mobil şubeye giriş yapan müşteriler 30 gün boyunca Türkiye genelindeki tüm ATM'lerden ücretsiz işlem gerçekleştirebilecek.

BANKANIN GÖNDERDİĞİ MESAJ

ICBC'nin müşterilerine gönderdiği SMS'te şu ifadeler yer aldı: