İçerisinde kripto varlıklardan bedelli askerliğe kadar çeşitli düzenlemelerin yer aldığı ‘torba teklif’ komisyonda görüşüldü: Her şey var, emekli yok!

CHP’liler, masaların üzerine yerleştirdikleri pankartlarla teklifi protesto etti. AKP’lilerin “yüksek gelirli ülkeler gurubuna dahil olduk” söylemlerine işaret edilen pankartlarda, “Yalancı kim?” diye soruldu. Emeklinin bayram bütçesine işaret edilerek, 1 kişilik otobüs biletinin 2 bin 600 lira, 1 kg bayram şekerinin 600 lira, 1 kg cevizli baklavanın bin 400 lira, 1 kg etin 900 lira olmak üzere toplam 5 bin 500 liralık hesap çıkarıldı.

'SİNEKTEN YAĞ ÇIKARMA TORBASI'

CHP Malatya Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Sözcüsü Veli Ağbaba, teklifte kripto varlıklardan, kamuya ait taşınmazların satışına kadar her şeyin bulunduğunu, “sinekten yağ çıkarma torbası” olduğunu belirterek, buna karşın emeklilerin bayram ikramiyesinin teklifte yer almadığını kaydetti. Ağbaba, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Türkiye’nin “alt orta gelirden üst orta gelire yükseldiği”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın “emekli ikramiyesi için yasanın hazır olduğu”, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in “ikramiyeye zam konusunda bir düzenlemenin olmadığı”, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk” şeklindeki sözlerini anımsatarak, çelişkilere dikkat çekti. Ağbaba, “Kim yalancı?” diye sordu.

‘BUNLAR 86 MİLYONLA DALGA GEÇİYOR’

“Hani Türkiye yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olmuştu” diyen Ağbaba, “Nerede bayram ikramiyesi” diye devam etti. Don, savaş, yağış gibi çeşitli gerekçelerle enflasyonun yükseldiğinin savunulduğuna işaret eden Ağbaba, sadece ocak ayında 456 milyar lira faiz ödendiğini vurguladı. Bunun günlük 14.7 milyar liraya denk geldiğine işaret eden Ağbaba, bir günlük faizle emeklinin ikramiyesine zam yapılabileceğini kaydetti. Ağbaba, emekliye verilmeyen kaynakların başka yerlere aktarıldığını dile getirdi.

Kişi başına milli gelirin de 18 bin 40 dolara çıktığına işaret eden Ağbaba, “Aylık kişi başı 60 bin lira yapıyor. Bunlar 86 milyonla dalga geçiyor. Kimin evine ayda bu kadar para giriyor? Emekli aylığı 20 bin lira, asgari ücret 28 bin 75 lira. Yaklaşık 5 milyon emekli en düşük aylığı alıyor” değerlendirmesini yaptı. Görüşmeler sırasında sık sık tartışmalar da yaşandı.

KOMİSYONDA DAVUL ÇALDI

CHP'li Ağbaba emeklilerin sesini duyurabilmek için komisyonda davul da çaldı. "Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az" diyen Ağbaba, "Emekliye asgari ücret kadar ikramiye verilmeli. Duysunlar emeklinin sesini" dedi.