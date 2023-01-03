İçki ve sigaraya gelen ÖTV zam oranı belli oldu
TÜİK'in enflasyon verilerini duyurmasının ardından içki ve sigaraya gelen ÖTV zammının oranı da belli oldu. ÖTV tutarlarındaki otomatik artış, yüzde 22.29 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) verilerini açıklamasıyla birlikte, alkol ve tütün ürünleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarındaki otomatik artış oranları da belli oldu.
Geçen yılın ikinci yarısında Yİ-ÜFE yüzde 22.29 oranında artış gösterdi.
Bununla birlikte alkol ve tütün ürünleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları da bu oranda artırılacak.
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