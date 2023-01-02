İçkiyi bırakmasının 47. yılını kutlayan Anthony Hopkins'ten alkoliklere mesaj: 'Amacım üstünüze gelmek değil...'

02 Ocak 2023 Pazartesi, 09:36

Dünyaca ünlü oyuncu Anthony Hopkins, 47. yıl önce içkiyi bırakma kararı almıştı. Ünlü oyuncu, bu kararının yıl dönümünü perşembe günü (29 Aralık) Instagram'da yaptığı paylaşımla kutladı.

85 yaşındaki Hopkins, videonun açıklamasında içkiyi bırakmasının hayatını kurtardığını belirtti ve diğer bağımlılara seslenerek onları destek almaya teşvik etti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İçkiyi bırakmamın 47. yılını kutluyorum. Amacım üstünüze gelmek değil, mesajımın teşvik edici olmasını umuyorum. Bağımlılıkla savaşanlara sesleniyorum… Bu zorbalık ve nefret çağında kendinize nazik davranın. Size zarar veren kişileri hayatınızdan çıkarın."

Independent Türkçe'nin haberine göre; Hopkins, 47 yıl önce çaresiz halde olduğunu ve bir şeyleri değiştirmezse çok uzun yaşayamayacağını fark ettiğini söyledi.

"GÜVENDİĞİNİZ BİRİYLE KONUŞUN"

Usta oyuncu, "Depresyon da hayatın parçası. Hayat kolay değil" dedi ve ihtiyacı olanları destek almaları için cesaretlendirdi:

"Bağımlılık için yardıma ihtiyacınız varsa bunu biriyle paylaşın. Güvendiğiniz biriyle konuşun ya da profesyonel destek alın."

Hopkins, "Yardım istemenin hiçbir maliyeti yok ama size yepyeni bir hayat verecek" ifadelerini kullandı ve paylaşımını şöyle sonlandırdı:

"Nerede olursanız olun yardım isteyin. Utanmayın. Ne yaparsanız yapın, kendinizle gurur duyun. Kimsenin sizi küçük düşürmesine izin vermeyin. Varlığınızı kutlayın!"

Usta oyuncunun paylaşımı, kısa sürede 260 binden fazla beğeni aldı.