2023 memur ve memur emeklisi maaşları belli oldu

03 Ocak 2023 Salı, 10:09

Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranlarına ilişkin yapılan her açıklama yakından takip ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Aralık ayı verisine göre emekliler 15,4 oranında zam alırken, memurlar da 16,4 oranında zam alaaklar.

Memur maaşları ile SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarına yapılacak zamlar oranları da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşti.

Normalde SSK ve Bağkur emekli aylıkları 2022 yılının Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.

Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emekli olanların aylıklarına ise 2022’nin Temmuz ayında yapılan yüzde 7’lik toplu sözleşme zammına göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkı + 2023 yılı ilk yarısına ait yüzde 8 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacak.

Memurlar, yılın ikinci yarısına ilişkin olarak toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik zam ve enflasyon farkı almışlardı. Şimdi Aralık'ta 15,4 enflasyon farkı ve 2023 yılı için yüzde 8 zam olmak üzere toplam 16,4 zam alacak.

Emekliler de yüzde 15,4 zam alacak. Ancak söz konusu artışların yaşam maliyetini ne kadar karşılayacağı merak konusu.

GÖZLER REFAH PAYINDA

Ancak bu rakamlar memur ve emekliler için nihai zam oranları değil. Memur ve emeklilere verilecek refah payı sonrası zam oranı kesinleşecek.

Gözler şimdi refah payı açıklamasına çevrildi.