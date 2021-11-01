İcra takibindeki elektrik abonelerine faiz affı
Sepaş Enerji, gecikmiş fatura borçlarına ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla 30 Kasım’a kadar faiz affı uygulayacağını duyurdu.
Şirket, icralık borçlardaki faiz affı uygulamasını bir kez daha hayata geçirdiğini duyurdu. Kampanya kapsamında, 2021 yılı öncesine ait icra takibindeki elektrik borçlarının gecikme faizleri tamamen silinecek.
GECİKME FAİZİ ALINMAYACAK
Sepaş Enerji, 2021 yılı öncesinden kalan ve icra takibine uğrayan elektrik faturası borçlarının yapılandırılması durumunda gecikme faizlerinin alınmayacağını açıkladı. 1 Kasım Pazartesi günü başlayan kampanya ile pandemi etkisinde geçen 2020 ve öncesine ait icralık fatura borçlarından gecikme faizi alınmayarak aboneler için ödeme kolaylığı sağlanacağı duyuruldu. Sepaş Enerji’de icra dosyası bulunan yaklaşık 50 bin abone, 30 Kasım tarihine kadar yapılandırma başvurularını yapabilecek.
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