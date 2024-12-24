İcralık dosyalar 9 milyonu aştı
Ekonomideki daralma nedeniyle ödemelerdeki aksama artarken ocakkasım döneminde icra dairelerine gelen dosya sayısı 9 milyonu aştı.
İcra dairelerine 1 Ocak- 20 Aralık 2024 tarihleri arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 9 milyon 77 bin oldu.
Geçen yılın aynı döneminde icra dairelerine 13 milyon 291 bin yeni dosya gelmişti. Aynı dönemdeki 7 milyon 712 bin dosya da ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı.
UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 20 Aralık itibarıyla 22 milyon 673 bine yükseldi.
Derdest dosya sayısı geçen yıla göre net olarak 1 milyon 49 bin adet arttı.
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