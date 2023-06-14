İESOB’de Ata dönemi resmen başladı

Yayınlanma: 14.06.2023 - 14:36

Güncelleme: 14.06.2023 - 14:36

İESOB’nin olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Yalçın Ata görevine resmen başladı. Birlik binasında yapılan törene devir teslim törenine çok sayıda oda başkan ve yöneticisi katıldı.

Esnaf yöneticileri ile yeni dönemin coşkusunu paylaşan Yalçın Ata, Selehattin Arslan’dan görevi teslim aldı. Samimi bir ortamda geçen devir teslim töreninde konuşan İbrahim Bayram, esnaf sanatkar camiasındaki birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, ‘esnaf sanatkara hizmet yarışında bayrağı Yalçın Ata ve ekibine teslim ettik. İyi işler yapacaklarına inanıyoruz. Yalçın Ata ve ekibine başarılar diliyoruz’ dedi.

“BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

İzmir Esnaf Teşkilatı’nın tarihi bir gün yaşadığını belirten İESOB Başkanı Yalçın Ata ise, yeni dönemde herkesi kucaklayarak dayanışma içinde çalışacaklarını söyledi. Ata, “Ahi Evran ilkeleri dayanışmayı, sevgiyi, saygıyı ön görür. Her şey esnaf sanatkarlarımıza hizmet yolunda çıtayı biraz daha yukarıya çıkarmak için. Seçim bitti, şimdi çalışma zamanı. Bundan sonra esnaf sanatkarlara en iyi şekilde hizmet edebilmek, sorunlarına çözüm yolları üretebilmek için özveri ile, teşkilatımızla omuz omuza hep birlikte çalışacağız. Biz büyük bir aileyiz. Tüm odalarımızı, yöneticilerimizi kucaklayacak, teşkilatımızı ve esnaf sanatkarlarımızı rahatlatacak önemli projeleri hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“ESNAFIN EKMEĞİNİ BÜYÜTECEĞİZ”

Esnaf teşkilatına teşekkür eden Yalçın Ata sözlerini şöyle sürdürdü: “Bize güvenen ve göreve getiren bütün genel kurul üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu görevi alnımızın akı ile yerine getireceğiz. Esnaf sanatkarlar toplumun çoğunluğunu oluşturur. Dolayısıyla esnaf kesiminin huzuru ve refahı beraberinde tüm toplumun huzurlu ve mutlu olmasını sağlar. Bu bilinç içinde göreve başlıyoruz, esnaf sanatkarın ekmeğini büyütecek çalışmalara öncelik vereceğiz. Yeni dönem esnaf sanatkar camiasına ve İzmir’e hayırlı olsun.”