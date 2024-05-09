İflasın eşiğindeler... İki tekstil devi konkordato talep etti!

Nakit para akışının azalması sonucunda Türkiye genelinde konkordato ve iflaslar da rekor artış yaşanırken 2024 yılı Mayıs ayında Gaziantep’te iki dev firma olan Karaca Tekstil Sanayi ve Ticaret Şirketi ile Vizyoner Tekstil İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi konkordato talep etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 09:32
İflasın eşiğindeler... İki tekstil devi konkordato talep etti!
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Faaliyetlerini Gaziantep'te sürdüren Karaca Tekstil Sanayi ve Ticaret Şirketi  ile Vizyoner Tekstil İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflasın eşiğine geldi. Konkordato ilan edildi.

Gaziantep’te 1995 yılında kurulan halı sektörünün önde gelen şirketlerinden Karaca Tekstil Sanayi ve Ticaret Şirketi yılda 4 milyon metrekare üzerinde halı üretimi kapasitesiyle bölgenin en bilinen firmaları arasında yer alıyor.

1 YILLIK KONKORDATO SÜRESİ

Ekonomim'in aktardığına göre, Karaca Tekstil, Güney Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nin 2006 yılındaki raporunda ihracat alanında ilk 100 firma arasında gösteriliyordu. Dünya geneline de ihracat yapan firma için Gaziantep 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 1 yıllık konkordato süresi tanıdı. Firma bu sürede işleri düzelttirse iflastan kurtulacak.

VIZYONER TEKSTIL DE İFLASIN EŞİĞİNDE

Gaziantep’in yine köklü şirketlerinden Vizyoner Tekstil İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi de iflasın eşiğine geldi. Çünkü Vizyoner Tekstil içinde Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato ilan etti ve bir yıl süre verdi. Şirket pamuk ve deri tabanlı halılardan akrilik ve shaggy halılara, duvardan duvara halıya kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip. İhracat yaptığı ülkeler ise başta Amerika olmak üzere Romanya, Almanya geliyor.

Tekstil firması bu üç ülkenin dışında da bir çok ülkeyle ihracat bağlantısı var. Vizyoner Tekstil İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından konkordato süreci başlatıldı ve şirketlere 1 yıllık bir süre tanındı.


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