Tekstil atıkların toplandığı depo alev alev yandı: Tavuğuna sarıldı

Uşak’ta tekstil atıklarının toplandığı depoda meydana gelen yangında depo kullanılmaz hale gelirken, depo bahçesinde bulunan tavukları itfaiye ekipleri kurtardı.

İHA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 09:00
Abone Ol google-news

Edinilen bilgilere göre, Gencer Arıkan’a ait Atatürk Mahallesi 2. Çanlı Sokak’ta bulunan Tekstil atıklarının toplandığı depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerince ise yangın diğer fabrikalara sıçramadan kısa süre içerisinde söndürülürken depo kullanılmaz hale geldi. 

Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken, depo bahçesinde bulunan tavukları ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 

Öte yandan depo sahibi Gencer Arıkan ise yangından kurtarılan tavukları kucağına alıp sarıldığı anlar kameralara yansıdı.


uşak haberleri tekstil haberleri tavuk haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika: İstinyePark AVM'de korkutan yangın!

Son Dakika: İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
Pendik’te çocuk parkında yangın: Alevler metrelerce yükseldi

Pendik’te çocuk parkında yangın: Alevler metrelerce yükseldi
Kütayha'da aracında çıkan yangını söndürmeye çalışan kişi kalp krizi geçirdi

Kütayha'da aracında çıkan yangını söndürmeye çalışan kişi kalp krizi geçirdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gülşen Bubikoğlu Türker İnanoğlu ile '50 yıllık dans...'ını andı

Gülşen Bubikoğlu Türker İnanoğlu ile '50 yıllık dans...'ını andı
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Ve Şimşek IMF'yle aynı karede! 'Mükemmel bir sohbet'

Ve Şimşek IMF'yle aynı karede! 'Mükemmel bir sohbet'
Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!

Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!
Emeklilere refah paketinin ayrıntıları belli oldu

Emeklilere refah paketinin ayrıntıları belli oldu
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'a dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'a dava
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu