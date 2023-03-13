İGDAŞ’tan ‘Altın Bilezik Programı’

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 04:00

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, “Bu programımızın iki temel amacı var. Öncelikle doğalgaz sektörüne teknik kapasitesi ve donanımı yüksek kalifiye insan gücü kazandırmak istiyoruz. Bunu da İGDAŞ’ın uzmanlığı ve teknik aklıyla pekiştirerek yapmayı önemsiyoruz. Bir diğer amacımız ise genç istihdama katkı sunmak. Ama bundan da öte tüm sektörlere bu yönde örnek olabilecek bir modeli hayata geçirmek. Program sonunda, başarılı öğrencileri İGDAŞ’ta “işbaşı” için bekleyeceğiz” dedi.



