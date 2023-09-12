Iğdır'da ekmek fiyatı neredeyse iki katına çıktı
Iğdır’da satış fiyatı 4.5 lira olan 200 gramlık ekmeğin fiyatı yüzde 44.44 zamla 6.5 liraya yükseldi.
Iğdır’da 4,5 lira olan 200 gram ekmek, 2 TL’lik artışla 6,5 liraya yükseldi.
Iğdırlı yurttaşlar sabaha zamla uyandı. 200 gram ekmeğin fiyatı 4 lira 50 kuruştan 6 lira 50 kuruşa yükseldi.
Bir yurtttaş “Güne zamla başladık, sabah ev sahibi aradı kiraya zam yaptı. İkinci müjde de ekmek zammıyla geldi 4 lira 50 kuruş olan ekmek, 6 lira 50 kuruş oldu. 2 TL zam geldi. Yetkililer artık bu zamları durdursunlar artık geçinemiyoruz zor durumdayız" dedi.
Fırıncı Mehmet Erpen ise "Evet zam geldi. Çünkü her şeye malzemelere zam geliyor. Unlar pahalı maya pahalı elamanlar, kurtarmıyor. 6 lira 50 kuruş o kadar fazla değil. Kurtarmıyor, nakliyeye zam geliyor, mazota zam geliyor şu anda 6,5 TL’ye sattığımız ekmek kurtarmıyor ama ne yapacaksın mecburen fiyatlar böyle devam ederse yine artacak fiyatlar” diye konuştu.
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