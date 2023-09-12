Netflix paketlerine yılın ikinci dev zammı
Netflix, Türkiye’deki abonelik ücretlerine zam yaptı. 2022 yılı içerisinde iki kez fiyat artışı gerçekleştiren Netflix 2023'ün de ikinci zam sonrasında en düşük paket fiyatı yüzde 56.25 oranında arttı.
Netflix yaklaşık yedi ay önce Türkiye abonelik fiyatlarına zam uygulamıştı. Aradan birkaç ay geçmesinin ardından Netflix Türkiye, abonelik fiyatlarını bugün bir kez daha artırdı.
Geçtiğimiz zam ile bir önceki zama oranla yüzde 40 artış yaşayan, yıllık artışın yüzde 139 seviyelerine vardığı platformun fiyatları 2023 yılı içerisinde ikinci kez değişti.
En düşük paket fiyatı 63,99 TL'den 99,99 TL'ye çıkarken en yüksek paketin fiyatı ise 130,99 TL'den 199,99 TL'ye çıktı. Bu kez artış yüzdesi en düşük pakette yüzde 56 seviyesinde oldu.
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